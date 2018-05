Лауреаты Пулитцеровской премии получили свои награды в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года, в числе которых рэпер Кендрик Ламар и журналисты изданий Washington Post, New Yorker и New York Times, отметили в Колумбийском университете в Нью-Йорке в среду.

Имена обладателей престижной награды стали известны в апреле, но по традиции, церемония вручения награды состоялась лишь в конце мая. Главную награду — золотую медаль Пулитцера "За служение обществу" — получили New York Times и New Yorker за расследование и освещение сексуальных домогательств именитого продюсера Харви Вайнштейна. Washington Post и New York Times завоевали премию за разъяснение американцам "российского вмешательства" в президентские выборы в США 2016 года. Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую за альбом DAMN., лауреатами за литературные достижения стали Мартина Майок за "Цену жизни" и Эндрю Шон Грир за "Лесс".

"Это честь… я пишу всю свою жизнь, поэтому получить такое признание – это прекрасно", — признался на церемонии популярный музыкант, который пришел на вручение награды в ярко-желтых брюках, сообщает Billboard. "Сегодня мы оба войдем в историю", — пошутила, встречая Ламара, администратор Пулитцеровской премии Дана Канеди.

Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США. Победители получили по 15 тысяч долларов. Награда была учреждена по воле и на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера, основателя школы журналистики в Колумбийском университете. Впервые награда была вручена в 1917 году. Претендовать на нее в литературных категориях могут лишь граждане США. В журналистских категориях гражданство значения не имеет, но статья должна быть опубликована в американском периодическом издании.