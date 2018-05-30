"Союзмультфильм" планирует выпустить мультфильм о детстве Екатерины II

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Работа над кукольным мультфильмом "Сказки императрицы" о детстве Екатерины II совместно со студией "Союзмультфильм" уже началась, сейчас в производстве находится два пробных фильма, всего планируется цикл из десяти серий, рассказал РИА Новости режиссер-мультипликатор Станислав Соколов.

Известный режиссер Станислав Соколов, который работает в технике кукольной анимации, недавно завершил работу над масштабным проектом "Гофманиада". Мультфильм по произведениям немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана делался на студии "Союзмультфильм" почти 15 лет с перерывами, его мировая премьера состоится на международном кинофестивале в Шанхае.

По словам Соколова, сейчас в работе находится новый проект — цикл из десяти небольших мультфильмов о юности Екатерины II, поставленных по произведениям заведующей отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмилы Маркиной.

"Мы готовили этот проект несколько лет, нужно было найти стилистику. Сейчас мы начали делать два пробных фильма. Если этот цикл получится интересным, то можно будет сделать какой-то более продолжительный фильм", — сказал Соколов.

Он отметил, что этот период истории освещается в игровом кино несколько однобоко, поэтому создатели мультфильма решили показать правителей в новом свете. "Это очень интересные характеры. Из каждого периода истории можно извлечь интересные образы. Эта мультипликация рассчитана на школьников, студентов… Анимация должна нести функцию просвещения и образования. С помощью кукол можно самый сложный сюжет рассказать интересно", — пояснил режиссер.