Вологодчина направит около 15 млн рублей на проект "Фестивальное лето"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Вологодской области направят около 15 миллионов рублей из бюджета региона, муниципалитетов, денег спонсоров и внебюджетных средств на организацию и проведение проекта "Фестивальное лето", которое продлится в регионе всё лето, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

"Бюджет больше, чем в прошлом году. К деньгам бюджета Вологодской области присоединяются деньги бюджетов муниципалитетов, есть внебюджетные спонсорские средства. Отдельные мероприятия поддерживаются спонсорами. В целом основная нагрузка на организацию фестиваля лежит на бюджете Вологодской области. В среднем уровень затрат ежегодный находится от 10 до 15 миллионов рублей, в этом году около 15 миллионов рублей", — сказал Васильев.

Заместитель губернатора подчеркнул, что ежегодно фестиваль посещает большое количество туристов до 30-40 тысяч человек и ежегодно эта цифра растёт. В целом по его словам ежегодно Вологодскую область посещают около 2 миллионов туристов и экскурсантов. Кроме того туризм занимает в ВРП региона порядка 4%, и этот показатель растёт ежегодно на две три десятые.

"Ежегодный рост по турпотоку у нас составляет примерно 10%, и это большая цифра. Многие приезжают на фестивали, которые мы проводим в рамках проекта "Фестивальное лето", — сказал Васильев.

Проект "Фестивальное лето" проходит на Вологодчине в четвёртый раз. В программу фестиваля включены 13 мероприятий — это различные фольклорные, вокальные, инструментальные и кино-театральные мероприятия. Одними из ключевых событий станут: XIV Международный театральный фестиваль "Голоса истории", который пройдёт 19-27 июня в Вологде, Череповце и Кириллове, Международный фестиваль народных промыслов "Город ремёсел" с 28 июня по 1 июля VIII Международный фестиваль молодого европейского кино "Voices" с 5 по 8 июля в Вологде и Череповце и межрегиональный фольклорный фестиваль "Деревня — душа России".