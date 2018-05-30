Сергея Безрукова ждут на "Фестивальном лете" в Вологодской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Вологодской области надеются, что известный российский актёр и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков сможет приехать на XIV Международный театральный фестиваль "Голоса истории", который пройдёт 19-27 июня в регионе, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

"В театральной программе фестиваля "Голоса истории" в этом году у нас главный гость — это Московский Губернский театр. Я не знаю, сможет ли режиссёр театра приехать, но очень бы хотелось. Попросим Бориса Сергеевича (Прим.ред. — Галкина), может он спросит у Сергея Безрукова", — сказал Васильев в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие ещё звёзды и медийные лица планируют принять участие в фестивале, он ответил, что традиционно ежегодно в рамках "Фестивального лета" на мероприятие "Блюз на веранде" приезжает народный артист России известный саксофонист Игорь Бутман. Он добавил, что в предыдущих фестивалях участвовала российская актриса Светлана Светличная, итальянская актриса театра и кино Клаудия Кардинале.

Заслуженный артист России Борис Галкин также отметил, что в этом году на "Фестивальное лето" Вологодской области планирует приехать молодой актёр, известность которому принесла главная роль Евпатия Коловрата в фильме "Легенда о Коловрате". "Будет Илья Малаков, сыгравший главную роль в блокбастере Евпатия Коловрата. Он артист молодой, но заявит о себе мощнейшим образом, он многое умеет делать", — сказал Галкин.

Проект "Фестивальное лето" проходит на Вологодчине в четвёртый раз. В программу фестиваля включены 13 мероприятий — это различные фольклорные, вокальные, инструментальные и кино-театральные мероприятия. Одними из ключевых событий станут XIV Международный театральный фестиваль "Голоса истории", который пройдёт 19-27 июня в Вологде, Череповце и Кириллове, Международный фестиваль народных промыслов "Город ремёсел" (28 июня — 1 июля), VIII Международный фестиваль молодого европейского кино "Voices" в Вологде и Череповце (5 — 8 июля) и межрегиональный фольклорный фестиваль "Деревня — душа России".