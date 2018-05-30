Союзмультфильм запустил официальный YouTube-канал

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" запустила собственный канал на YouTube, в рамках которого будет представлена "Золотая коллекция" киностудии, а также актуальные анимационные проекты, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.

"Новые серии популярного мультфильма "Простоквашино" мы также теперь будем выкладывать на нашем YouTube-канале. Помимо этого, на канале будут размещаться все новые короткометражные фильмы студии и ленты, выпущенные Союзмультфильмом за последние 10 лет", — сказала Слащева.

На данный момент уже наполнены разделы "Сказки по мотивам произведений русских писателей", "Веселая карусель", "Советские мультики любимые взрослыми", "Самые популярные мультфильмы студии", "Музыкальные мультфильмы" "Песни из мультфильмов" и другие, уточнили в студии.