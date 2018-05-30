В Музее русского импрессионизма прокомментировали отъезд Минца из России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Перемен в работе Музея русского импрессионизма в связи с отъездом из РФ его основателя, предпринимателя Бориса Минца не будет, сообщила журналистам в среду директор галереи Юлия Петрова.

Об отъезде в Лондон Минца и троих его сыновей с семьями ранее сообщила газета " Ведомости ". Бизнесмен и его родственники уехали из России на фоне судебных разбирательств.

"Никаких перемен в работе музея нет. Мы планируем следующие проекты без оглядки на какой-либо информационный фон, 4 октября откроется ретроспектива Давида Бурлюка, после этого в 2019 году будет интересный сборный проект о Николае Мещерине, Игоре Грабаре и их круге. Ведутся переговоры о привозе европейской выставки в наши стены, активно планируем просветительскую программу", — сказала Петрова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.