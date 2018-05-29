Театральный фестиваль "Толстой Weekend" расширил географию в новом сезоне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. География театрального фестиваля "Толстой Weekend", который пройдет с 9 по 12 июня в музее-усадьбе Ясная Поляна, значительно расширилась в 2018 году, рассказал РИА Новости программный директор мероприятия Павел Руднев.

Фестиваль "Толстой Weekend" был основан в 2016 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус, его посетило около 5 тысяч гостей.

"Принципиально важно, что в этом году расширена география фестиваля, в нем принимают участие гораздо больше региональных спектаклей, из разных субъектов федерации, а также зарубежные постановки русской классики", — сказал Руднев.

Он отметил, что на фестивале будут представлены классический, традиционный театр, а также постановки в жанре современной хореографии, театра кукол, сторителлинга, променадов, сценических эскизов.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend

По его словам, Пермский и Саратовский ТЮЗы представят на фестивале две версии "Отрочества", коллектив из словенского города Марибор покажет гостям постановку "Холстомер", известный Коляда-Театр из Екатеринбурга привезет постановку редко идущей в театре повести "Фальшивый купон", театр Олега Табакова представит спектакль по повести "Дьявол".

"В паре с "Крейцеровой сонатой", которую на фестивале покажут два театра – "Балет Москва" и Валмиерский драматический театр из Латвии – эти произведения представляют размышления Льва Толстого на темы пола и брака", — отметил Руднев.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в аудиоспектакле-прогулке, которую делает молодой тульский режиссер Евгений Маленчев, пьесу по восьми томам дневников Льва Толстого написала драматург Юлия Поспелова.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend

Организаторы "Толстой Weekend" готовят для посетителей и кинопрограмму: на фестивале покажут отрывки фильма "История одного назначения", премьера которого состоится на "Кинотавре", о малоизвестном эпизоде из жизни великого писателя. В Ясной Поляне о картине расскажут режиссер Авдотья Смирнова и автор сценария Павел Басинский. Также режиссер-документалист Марина Разбежкина представит программу документального кино.

"Идея показать новейшее документальное кино в предваряющей программе возникла исходя из вот какого мнения: Лев Толстой – защитник идеи простоты, горизонтальности жизни, он разоблачал сочинительство жизни, ее пафос, предлагал полюбить не концепции жизни, а саму жизнь… Документалистика сегодня — это высшее проявление реализма и живого интереса к простому, "горизонтальному", повседневному человеку", — отметил Руднев.

РИА Новости выступает информационным партнером фестиваля "Толстой Weekend". РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" и лидер по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух c половиной миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Тест: "Все смешалось в доме Облонских": что вы помните со школы про Льва Толстого >>