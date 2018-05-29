Лауреат "Золотой маски" привезет премьеру на нижегородский "Арт-Овраг"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Премьеру театрального перфоманса "Страсти по Мартену" покажут на фестивале городской культуры "Арт-Овраг" в Нижегородской области, сообщают организаторы.

Фестиваль "Арт-Овраг" будет проходить с 9 по 11 июня в городе Выкса Нижегородской области уже в восьмой раз. Его главной темой станет "Полезное искусство".

"В легендарном мартеновском цехе Выксунского металлургического завода состоится премьера театрального перформанса "Страсти по Мартену" в постановке лауреата "Золотой маски" режиссера и хореографа Анны Абалихиной. Перформанс посвящен закрытию одного из последних в России мартеновских цехов", — говорится в сообщении.

В этом году фестиваль проходит более чем на 20 площадках и заявляет много громких имен. Специально для Выксы уличный художник Тимофей Радя создаст в центре города инсталляцию из неона. Мультимедийную выставку "Повседневные трансформации" готовит куратор, исполнительный директор ЦСИ "Винзавод" Наталья Фукс.

Французская художница, архитектор и сценограф Лоренс Фальзон и куратор Бертран Госселин поставят на музейной̆ площади Выксы огромный стол длиной 150 метров. В течение трех дней он будет объединять горожан и служить площадкой для разнообразных событий — от ритуальных застолий до огромного шахматного турнира.

Гости фестиваля смогут побывать в арт-резиденции, открытой кураторами "Арт-Оврага" в прошлом году, и увидеть инсталляцию "Смена", раскрывающую тему противостояния природы и структур, созданных человеком. Также на этой площадке пройдет выставка Егора Федорычева, который создаст серию работ из городского мусора.

"Благодаря "Арт-Оврагу" в Выксе появились более 50 арт-объектов, своя художественная резиденция, арт-дворы, а в этом году появляются первые объекты городского дизайна — остановочные павильоны "Арт-Овраг". Кроме того, во время фестиваля кураторы представят концепцию реконструкции центрального парка города, которая начнется в этом году", — отмечается в сообщении.

Для удобства гостей "Арт-Оврага" в дни фестиваля будут организованы специальные трансферы из Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Навашино и Мурома.

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