В Петербурге открыли первый в России Музей оловянного солдатика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Первый в России Музей оловянного солдатика открылся в бывшем домике смотрителя Государственного мемориального музея А. В. Суворова в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Александра Говорунова.

Основой экспозиции стали коллекции солдатиков Михаила Люшковского и Александра Любимова, переданные в дар музею в 1966 году. С тех пор фонд музея постоянно пополняется и сейчас насчитывает более 60 тысяч фигурок.

"Это радостное событие для коллекционеров, поклонников исторической миниатюры и, конечно же, детей. Оловянный солдатик – это больше, чем игрушка. Это увлечение, которое захватывает и подталкивает изучать историю, военное дело, биографии полководцев", — сказал на церемонии открытия музея Говорунов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, коллекция, которая представлена в музее, уникальна. Ее собирали более 30 лет. В прошлом году благодаря меценату Муссе Экзекову экспозиция пополнилась более чем на 2,5 тысячи солдатиков – уникальной реконструкцией последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле.

Новый музей состоит из шести залов. Доминантой зала "Суворов" стал гранд-макет "Переход Суворова через Альпы", созданный российским художником-гравером Владимиром Нуждиным. Музей также познакомит посетителей с историей оловянной миниатюры. Восемь диорам повествуют об истории русской армии, а один из залов посвящен сказке, здесь "оживут" персонажи знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена "Стойкий оловянный солдатик".

"Жемчужина нового музея — уникальный макет последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле. Русский мастер Георгий Владимирович Иванов более тридцати лет в эмиграции создавал этот шедевр. Г. В. Фильштинский и его команда "оживили" макет — оловянные воины движутся по плацу", — говорится в сообщении.