БДТ имени Товстоногова подал иск к художнику по свету из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 2 июля рассмотрит исковое заявление Большого драматического театра имени Товстоногова к художнику по свету, гражданину США Эндрю Джошуа Вайссбарду о возврате авансового платежа, взыскании неустойки и судебных расходов за невыполненную работу над спектаклем с рабочим названием "Три толстяка", сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Истец просит суд взыскать с Вайссбарда 210 тысяч рублей авансового платежа, штраф в размере 25 тысяч рублей и уплаченную госпошлину в размере 5 550 рублей", — говорится в сообщении.

ОПС сообщает, что согласно исковому заявлению, 25 сентября 2017 года между ФГБУ культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова" и Вайссбардом был заключен договор на создание светового оформления к спектаклю с рабочим названием "Три толстяка" режиссера-постановщика Андрея Могучего. Заказанное произведение включает в себя концепцию создания светового оформления, световую планировку, техническое задание на приобретение и изготовление оборудования и расходных материалов. Цена договора составила 1 миллион рублей.

В иске БДТ говорится, что 28 сентября 2017 года театр перечислил Вайссбарду аванс в размере 300 тысяч рублей (210 тысяч рублей и 90 тысяч рублей НДФЛ). Работы по договору должны были быть исполнены к 7 ноября 2017, чего, как утверждает истец, не произошло, конечный результат работ представлен не был.

С просрочкой выполнения обязательств исполнитель предоставил только часть светового оформления спектакля, в отношении которого были выражены существенные замечания. БДТ 25 ноября 2017 года получил от осветителя письмо об отказе от внесения изменений в световое оформление спектакля, от передачи произведения заказчику и прав на его использование, говорится в сообщении.

Согласно карточке дела на сайте суда, рассмотрение иска назначено на 2 июля.