В России накануне концертов Оззи Осборна вышла его автобиография

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Автобиография "крестного отца" хэви-метала и одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна вышла в преддверии его концертов в России, сообщают организаторы мероприятия.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Оззи Осборн рассказал, чего боится больше всего Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском "Ледовом дворце" в рамках прощального мирового тура, которым он отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath. Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста. Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).

"Специально к этому событию издательство "Бомбора" выпускает автобиографию артиста, которую русскоязычные поклонники ждали целых 8 лет. Автобиография известного музыканта и одиозного медиа-персонажа Оззи Осборна: местами — нелепая, печальная или поучительная, но везде — уморительная. Князь Тьмы и суровый рокер неожиданно предстает неотразимым остроумцем", — говорится в сообщении.

Оззи Осборн — один из самых знаменитых героев мирового хеви-метала. Сто миллионов пластинок с его участием разошлись по миру. Реалити-шоу "Семейка Осборнов", где он и его семья выступили в качестве главных героев, стало самым популярным в истории канала MTV. В 2016 году Оззи и его первая группа Black Sabbath с триумфом выступила в Москве, собрав 35 тысяч зрителей в Олимпийском.

"Оборотная сторона впечатляющего успеха — уморительно смешная и трагически печальная. В книге Оззи с блистательным юмором описывает свой непростой путь к успеху. Эта книга появилась не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что юный Оззи был самым отстающим учеником в школе. Вопреки тому, что ему поставили диагноз "дислексия" — нарушение способности к чтению и письму. Вопреки тому, что сам автор с трудом верил, что из этой книги что-то выйдет, ведь он почти ничего не помнил из-за постоянных кутежей. Тем не менее, книга вышла. И вышла отличной", — отмечается в материале.