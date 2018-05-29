В России накануне концертов Оззи Осборна вышла его автобиография

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Автобиография "крестного отца" хэви-метала и одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна вышла в преддверии его концертов в России, сообщают организаторы мероприятия.
"Специально к этому событию издательство "Бомбора" выпускает автобиографию артиста, которую русскоязычные поклонники ждали целых 8 лет. Автобиография известного музыканта и одиозного медиа-персонажа Оззи Осборна: местами — нелепая, печальная или поучительная, но везде — уморительная. Князь Тьмы и суровый рокер неожиданно предстает неотразимым остроумцем", — говорится в сообщении.
"Оборотная сторона впечатляющего успеха — уморительно смешная и трагически печальная. В книге Оззи с блистательным юмором описывает свой непростой путь к успеху. Эта книга появилась не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что юный Оззи был самым отстающим учеником в школе. Вопреки тому, что ему поставили диагноз "дислексия" — нарушение способности к чтению и письму. Вопреки тому, что сам автор с трудом верил, что из этой книги что-то выйдет, ведь он почти ничего не помнил из-за постоянных кутежей. Тем не менее, книга вышла. И вышла отличной", — отмечается в материале.