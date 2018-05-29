В Эрмитаже протестировали систему распознавания лиц для входа в музей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Государственном Эрмитаже прошло тестирование единой биометрической системы для объектов культуры, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение с помощью распознавания лица, сообщает музей.

Прототип системы представили "Ростелеком" и "Центр речевых технологий". Пилотная зона была запущена на территории главного штаба Государственного Эрмитажа в период проведения Петербургского международного экономического форума.

Как отмечается в сообщении, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в интернете. Посетителей музеев и театров вместо контролеров встретят устройства видеоидентификации, а лицо человека станет его уникальным билетом в музей. В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода в культурные объекты в мобильном приложении банка. При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета.

"Государственный Эрмитаж давно использует системы биометрического контроля для сотрудников. Мы готовы к экспериментам по использованию биометрии и для посетителей – это перспективная и удобная технология. Как нам кажется, это должно быть особенно удобно для тех посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам или по специальному предложению", – отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, с появлением биометрического контроля у посетителей будет выбор – стоять в очереди в кассу или пройти сканирование и проходить в Эрмитаж без дополнительных проверок. Кроме того, эта технология может помочь бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными.

"Биометрическая идентификация позволяет упростить жизнь миллионов людей. С ростом числа пользователей единой биометрической системы будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах, и решение для объектов культуры – один из перспективных сценариев", — отметил директор по цифровой идентичности компании "Ростелеком" Иван Беров.