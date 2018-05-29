Пиотровский предостерег от "бухгалтерского" подхода в культуре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский видит опасности для культурной сферы при решении задачи по цифровизации страны и экономики: нельзя допустить "бухгалтерского" подхода.
"Цифрование – это нивелировка, подгонка под какие-то определенные стандарты, под которые культура не подгоняется. Культура должна использовать цифру, а не цифра должна господствовать. То есть подход должен быть не бухгалтерский, а творческий. А бухгалтерия должна быть использована. А пока цифра – это бухгалтерия", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.
В этой связи он предложил посетить выставку "Инновация как художественный прием", организованную в рамках проекта "Эрмитаж 20/21" и ставшую частью культурной программы ПМЭФ.
"У нас есть прекрасная выставка в Эрмитаже, она только что открылась. Там показывается, как художники используют всякие цифровые технологии, чтобы создать произведение искусства. Это и есть правильное использование технологий с тем, чтобы они не превратились в чистую бухгалтерию", — отметил он.
На выставке, посвященной взаимодействию инновационных технологий с современным искусством, представлены проекты художников, работающих с технологическим искусством, форматом Art&Science, искусственным интеллектом, генеративным искусством и другими актуальными практиками. На экспозиции впервые показаны коллаборации художников и научных лабораторий.