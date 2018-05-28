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Культура

Музей Москвы призвал ужесточить наказание за порчу произведений искусства

17:2828.05.2018
(обновлено: 17:30 28.05.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБрифинг по поводу повреждения картины И. Репина в Третьяковской галерее. Архивное фотоБрифинг по поводу повреждения картины И. Репина в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Музей Москвы выступает за ужесточение наказания за порчу произведений искусства, так как это может удержать людей от актов вандализма, считает заместитель генерального директора по развитию Музея Москвы Георгий Слугин.

Репродукция картины художника Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Вандал объяснил, почему напал на картину Репина в Третьяковке

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея после инцидента с картиной Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" хотела бы инициировать дискуссию об ужесточении наказания за уничтожение произведений искусства. По словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, музей беспокоит, что на данный момент максимальное наказание за такие преступления составляет штраф до трех миллионов рублей и заключение сроком до трех лет.

"Конечно, штраф должен быть сопоставим с ущербом. Если картина стоит больше трех миллионов рублей, то это несерьезно, потому что в итоге на кого падают расходы? На Третьяковскую галерею, на федеральные бюджетные музеи, на нас. То есть если человек не вносит этот штраф, то, по сути, все те, кто заинтересован в наследии, мы в налогах платим эти деньги. Грустно, что так получилось, но усилить меры безопасности — они и так на хорошем уровне, а вот повысить штраф за такие инциденты не мешало бы, потому что это может остановить других людей", — рассказал Слугин РИА Новости.

Он также отметил, что охрана столичных музеев, в частности, Третьяковской галереи, находится на достойном уровне, а дополнительные меры безопасности могут лишь сказаться на проходимости людей.

Мужчина выливает жидкость на картину. архивное фото
© Depositphotos / vectorass
Повреждение знаменитых полотен в 1914-2018 годах

"Мы сочувствуем Государственной Третьяковской галерее в том, что такой инцидент произошел, но если усиливать охрану, то сильно ничего не изменится, потому что в Третьяковской галерее нормальная охрана, они защищали эту картину, как могли, но это не помогло. Конечно, этот случай скорее говорит о том, что падает уровень культуры в целом, однако музеи не должны закрываться, они должны быть открытыми, должны воспитывать так же, как и в школе, во всех образовательных учреждениях", — подчеркнул представитель Музея Москвы.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известная как "Иван Грозный убивает своего сына") в пятницу подверглась нападению вандала в Третьяковской галерее. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

Мужчина, который нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения, после задержания рассказал, что возмутился трактовкой художником исторических событий и признался, что перед этим выпил в буфете музея водки. Он был задержан, против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия". Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

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