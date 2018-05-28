Замминистра культуры призвал увеличить количество постов охраны в музеях

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Количество постов охраны в музеях необходимо увеличить в связи с инцидентом в Третьяковской галерее, заявил на пресс-брифинге в музее первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

По словам Аристархова, сейчас постов охраны в Третьяковской галерее недостаточно. "Штатную численность (надо) вернуть и, может быть, даже добавить", — сказал он.

По словам замминистра культуры, в 2015 году в ходе оптимизации бюджета и последующих сокращений в органах внутренних дел в федеральных музеях уменьшилось число постов охраны. С этого времени Минкультуры РФ и Союз музеев России настаивает на увеличении числа постов охраны в музеях. "Если бы их было больше, возможно, этого чудовищного случая не произошло бы", — отметил Аристархов.

В пятницу 25 мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в опустевший зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия". Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.