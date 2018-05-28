В Чувашии завершился XI Чебоксарский международный кинофестиваль

ЧЕБОКСАРЫ, 28 мая — РИА Новости. В Чебоксарах завершился XI Чебоксарский международный кинофестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Кинофестиваль — это площадка для активного творческого диалога между признанными мэтрами киноиндустрии и молодыми талантливыми дебютантами", — сказал председатель Государственного совета Чувашской республики Валерий Филимонов на церемонии закрытия кинофестиваля.
По словам председателя республиканского правительства Ивана Моторина, кинофестиваль стал ярким событием в культурной жизни республики. Он вручил сертификат на сумму 8,9 миллионов рублей государственной киностудии "Чувашкино" и сертификат на сумму 6,5 миллионов рублей Чувашскому государственному театру юного зрителя имени Мишши Сеспеля.
В пресс-службе напомнили, что кинофестиваль учрежден кабинетом министров Чувашской республики в 2008 году. Художественный руководитель кинофестиваля — киновед, академик Российской академии киноискусства "Ника", историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев. Председателем отборочной комиссии является киновед, кинокритик, режиссер, член Гильдии кинокритиков России и международной федерации критиков (FIPRESCI) Сергей Анашкин.
В пресс-службе добавили, что в рамках кинофестиваля в Чувашии прошло более 80 различных мероприятий и акций, в том числе творческие встречи с известными актерами, режиссерами, киноведами и кинокритиками.