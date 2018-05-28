Боевик "Дэдпул-2" вторую неделю подряд возглавил российский прокат

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Комедийный боевик Дэвида Литча "Дэдпул-2" вторую неделю лидирует в российском прокате, кассовые сборы фильма за выходные составили 202,9 миллиона рублей, общие сборы картины- 1,1 миллиарда рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

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В первой части фантастического блокбастера героев вселенной Marvel — бывший спецназовец Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) в результате медицинского эксперимента получает сверхспособности и непрезентабельный внешний вид. В продолжении фильма Дэдпул собирает команду отвязных супергероев, чтобы дать отпор солдату-убийце. В роли Дэдпула зрители вновь увидят Рейнольдса, в фильме также снялись Джош Бролин, Морена Баккарин, Брэд Питт и другие.

Новинка проката, десятый фильм франшизы "Звездные войны" — "Хан Соло: Звездные войны. Истории" заняла второе место со сборами 189,3 миллиона рублей за уикенд.

На третьем месте российский фантастический фильм Сергея Мокрицкого "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко, сборы которой составили 60 миллионов рублей.

Еще одна новинка проката, американская комедия Кэя Кэннона "Секса не будет!" заняла четвертое место, собрав в прокате за уикенд 40,1 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров новая часть франшизы про супергероев студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" со сборами 37 миллионов рублей (общие кассовые сборы за 4 недели- 2, 1 млрд. рублей)