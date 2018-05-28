Боевик "Дэдпул-2" вторую неделю подряд возглавил российский прокат

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Комедийный боевик Дэвида Литча "Дэдпул-2" вторую неделю лидирует в российском прокате, кассовые сборы фильма за выходные составили 202,9 миллиона рублей, общие сборы картины- 1,1 миллиарда рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
9.8%Современные отечественные фильмы
17.1%Современные зарубежные фильмы
56.5%Советская классика
16.6%Мировая классика
Новинка проката, десятый фильм франшизы "Звездные войны" — "Хан Соло: Звездные войны. Истории" заняла второе место со сборами 189,3 миллиона рублей за уикенд.
Еще одна новинка проката, американская комедия Кэя Кэннона "Секса не будет!" заняла четвертое место, собрав в прокате за уикенд 40,1 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров новая часть франшизы про супергероев студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" со сборами 37 миллионов рублей (общие кассовые сборы за 4 недели- 2, 1 млрд. рублей)