В Совфеде предложили обсудить усиление охраны музеев

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После порчи вандалом картины Ильи Репина в Третьяковской галерее будет решаться вопрос об усилении мер безопасности в музеях, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известная как "Иван Грозный убивает своего сына") в пятницу подверглась нападению вандала в Третьяковской галерее. Мужчина, который нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения, после задержания рассказал, что возмутился трактовкой художником исторических событий и признался, что перед этим выпил в буфете музея водки.

Клинцевич полагает, что не следует слишком строго судить о достоверности исторических фактов по художественным произведениям.

"На мой взгляд, отношение к этому инциденту не может быть двояким. Человек, повредивший знаменитое полотно Ильи Репина, должен пройти соответствующую психическую экспертизу, и в случае признания его нормальным ответить по закону", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По словам сенатора, акт вандализма не может быть оправдан никакими идеологическими мотивами. "Я имею в виду рассуждения, будто картина не соответствует исторической действительности, что якобы и стало причиной действий злоумышленника. Так мы можем уйти совсем далеко. Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" — произведение искусства, а не исторический документ, и художник имеет права на вымысел. В конце концов, и Бородинское сражение наши дети и внуки изучают не по роману "Война и мир" Льва Толстого", — отметил он.

Клинцевич считает, что нужно обсуждать вопрос усиления охраны музеев. "Но и здесь не стоит принимать какие-то скоропалительные решения, чтобы не наломать дров. Понятно, что у каждой картины дюжего охранника не поставишь", — сказал он.

"В данном случае злоумышленник орудовал металлическим столбиком ограждения, а потому первое, что приходит в голову, связано с тем, чтобы исключить возможность использования им всяких подручных средств. Ведь те же столбики ограждения можно сделать несъемными", — сказал сенатор.

По мнению Клинцевича, этот инцидент даст толчок тому, "чтобы пройтись по всей цепочке, от которой зависит безопасность музеев".

"И специалисты этим наверняка займутся", — заключил он.