Российские звезды — Донбассу: музыканты, которые помогают пережить войну

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Концерты российских звезд, приезжающих выступать в Донбасс, неизменно проходят при полных залах. Музыканты всегда готовы поддержать людей, которые уже несколько лет находятся в зоне боевых действий. Самые яркие выступления — в материале РИА Новости.

Олег Газманов

Совсем недавно эмоциональный и трогательный ролик в своем фейсбуке опубликовал Олег Газманов. Это фрагмент концерта в Луганске, посвященного Дню Победы. На видео слышно, как публика перед открытой сценой подпевает исполнителю: мелодия и слова популярной песни "Офицеры" известны всем.

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Вадим Самойлов из "Агаты Кристи"

Вместе с Олегом Газмановым в мае 2018-го уже не первый раз в регион приехал один из солистов "Агаты Кристи" — он и открыл концерт. В том числе звучала песня "На Берлин", слова которой Вадим Самойлов написал когда-то именно здесь, в Донбассе.

© РИА Новости Вадим Самойлов на концерте в Луганске. 10.05.2018 © РИА Новости Вадим Самойлов на концерте в Луганске. 10.05.2018

"Вот эта песня созревала не только после приезда в Донбасс, но и моих экспедиций в Сирию, выступлений в Севастополе, в Крыму, у наших военных ребят, ну и вообще, от ощущения Дня Победы. Песня была опубликована впервые как раз на 9 Мая в прошлом году, и я очень рад, что она добирается до слушателя", — сказал Самойлов.

Юлия Чичерина

Одна из главных певиц республик ДНР и ЛНР — Юлия Чичерина. Она не только посвятила несколько композиций Донбассу, но и клипы снимала здесь же, в условиях боевых действий. Певица говорит, что посвящает песни ополченцам, отстаивающим свою землю и добровольцам, не оставшимся равнодушными.

Александр Буйнов и Денис Майданов

В феврале 2018-го в ДНР выступили Александр Буйнов и Денис Майданов — их концерт был посвящен Дню защитника Отечества и вековому юбилею основания Красной армии. В конце выступления Буйнова зал, скандируя "молодцы", аплодировал стоя.

© РИА Новости Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 © РИА Новости Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018

Иосиф Кобзон

Несмотря на проблемы со здоровьем, на свою родину — в Донбасс — часто ездит с концертами Иосиф Кобзон. В интервью он говорил, что всегда выходит на сцену с чувством волнения и ответственности. "И конечно же, особое чувство я испытываю, когда приезжаю в Донбасс", — подчеркнул певец.

© РИА Новости Иосиф Кобзон во время выступления в Луганске. 28 мая 2017 © РИА Новости Иосиф Кобзон во время выступления в Луганске. 28 мая 2017

Его выступления неизменно сопровождают нескончаемые аплодисменты и слова благодарности зрителей. Впрочем, певец приезжал в Донбасс не только с концертами — он также привозил гуманитарную помощь местным жителям.