Подготовка к съемкам фильма "Цой" начнется в ноябре 2018 года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка к съемкам фильма "Цой", режиссером и автором сценария которого стал один из основателей группы "Кино" музыкант Алексей Рыбин, начнется в ноябре 2018 года, рассказал худрук проекта, режиссер Сергей Снежкин журналистам в субботу в Минкультуры РФ на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение госсубсидий.

"Я не видел картину Кирилла Серебренникова "Лето", но, наверное, она говорит о том, что Цой жил, а мы — о том, что он жив", — сказал Снежкин.

Он отметил, что поколение Цоя сейчас "или оболгано, или вознесено".

"Это время заслуживает осмысления, его нужно восстановить, предстоит огромная многосложная работа", — сказал худрук.

"Подготовку к съемкам мы планируем начать в ноябре 2018 года, начало съемок зависит от финансирования", — сказал Снежкин журналистам.

Ранее Рыбин рассказал РИА Новости, что его фильм — "это путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках". Он анонсировал начало съемок на март 2018 года.

Алексей Рыбин (прозвище "Рыба") — музыкант, писатель, продюсер, сценарист, в 2017 году дебютировал как режиссер с картиной "Скоро все кончится" (участник конкурса "Кинотавр" — 2017, Лондонского фестиваля "Неделя русского кино" и других). Виктор Цой и Рыбин летом 1981 года основали группу "Гарин и гиперболоиды" (ее третьим участником был Олег Валинский), впоследствии переименованную в "Кино". В составе "Кино" Рыбин выступал в качестве гитариста, при его участии был записан первый альбом группы, называвшийся "45". Рыбин — автор многочисленных публикаций о рок-музыкантах, кино- и телесценариев, а также более чем десятка остросюжетных романов.