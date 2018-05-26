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Культура

В Союзе художников России прокомментировали нападение на картину Репина

12:4526.05.2018
(обновлено: 13:38 26.05.2018)
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© Depositphotos / VLADJ55Картина Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее в МосквеКартина Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына в Третьяковской галерее в Москве
© Depositphotos / VLADJ55

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Реставрация картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом в беседе с RT сообщил академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский.

Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван
© РИА Новости / РИА Новости
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В Третьяковке мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

По его словам, срок восстановления полотна будет зависеть от типа повреждений. К тому же, реставрация обычно подразумевает и дополнительное восстановление красок, лака и рамы.

"Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию. Ну и поскольку прорван холст, то это в любом случае достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя", — пояснил эксперт.

Посетители у картины Ивана Крамского Христос в пустыне в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Музейный вандализм: Грозный убивает сына, а затем "убивают" самого Грозного
Он напомнил, что знаменитая картина вошла в историю русского искусства как первая, когда-то подвергшаяся нападению. В 1913 году ее разрезал ножом старообрядец Абрам Балашов. Реставрация шла много лет, в ней принимал участие сам Репин.

Накануне вечером, прямо перед закрытием музея, мужчина из числа последних посетителей прорвался в уже пустой зал сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи и несколько раз ударил по застекленному полотну картины "Иван Грозный и сын его Иван" металлической стойкой ограждения.

Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Культура
Комментарии
5 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Umi1414
Посетитель явно был не в адекватном состоянии, но что же ценного в этом пасквиле на наше прошлое? Иван Грозный не убивал своего сына. Это подтвердило даже вскрытие царевича, сделанное в советские годы. Но, видимо, кому-то по душе образ сумасшедшего Ивана Васильевича (Грозного), за всё правление которого было казнено не более 5 тысяч человек, многие из которых были государственными преступниками, в то время как во Франции во время во время одной лишь Варфоломеевской ночи по приказу Карла IX было убито несколько тысяч гугенотов. А сколько было казнено в Англии во время Генриха VII, который жил на пару десятков лет раньше Ивана Грозного? Там было повешено 72 тысячи человек за бродяжничество, которых сначала выгнали с их земли. И не пора ли эту "картину" убрать в запасник.
От нее за версту тянет протухлой русофобией...
12:58
26.05.2018
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Umi1414
Картина суть клевета. Иван Грозный не только не убивал сына, но и находился на значительном расстоянии от него во время смерти последнего. Поскольку романовскую династию народ упорно считал узурпаторской, программа черного пиара против Грозного началась сразу после взятия престола и продолжалась до последнего отпрыска романвского рода. Любые наговоры и явная клевета с благодарностью входили в официальную историческую картину. В этом плане произведение Репина лишь грязная лесть, потому что любому мало-мальски вникнувшему в историю, понятно, что Грозный сына не убивал. Репину же в историю было вникать невыгодно. Так что, как говорится "собаке собачья смерть."
12:57
26.05.2018
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