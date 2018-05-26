В Союзе художников России прокомментировали нападение на картину Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Реставрация картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом в беседе с RT сообщил академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский.

По его словам, срок восстановления полотна будет зависеть от типа повреждений. К тому же, реставрация обычно подразумевает и дополнительное восстановление красок, лака и рамы.

"Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию. Ну и поскольку прорван холст, то это в любом случае достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что знаменитая картина вошла в историю русского искусства как первая, когда-то подвергшаяся нападению. В 1913 году ее разрезал ножом старообрядец Абрам Балашов. Реставрация шла много лет, в ней принимал участие сам Репин.

Накануне вечером, прямо перед закрытием музея, мужчина из числа последних посетителей прорвался в уже пустой зал сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи и несколько раз ударил по застекленному полотну картины "Иван Грозный и сын его Иван" металлической стойкой ограждения.

Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Ему грозит до шести лет лишения свободы.