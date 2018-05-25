Парк "Россия – моя история" откроется на Кубани осенью 2018 года

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Мультимедийный парк "Россия – моя история", рассказывающий об истории страны с помощью новых информационных технологий, откроется в Краснодаре в сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба администрации края.

Объект возводится в районе выставочного комплекса "Экспоград". К настоящему моменту завершены фундаментные работы, полностью готовы кровля, стеновые сэндвич-панели, перегородки и металлоконструкции здания. Продолжается строительство парковочной зоны и прокладка инженерных сетей.

По данным ведомства, площадь экспозиции составит 7,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что работы ведутся в рамках графика. Параллельно решается вопрос о размещении остановки городского транспорта в непосредственной близости от комплекса.

"Мультимедийный парк "Россия – моя история" откроется в Краснодаре в сентябре 2018 года… Реализация проекта находится на личном контроле губернатора. Он неоднократно подчеркивал, что для Кубани появление такого парка имеет особое значение", – говорится в сообщении.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе "чтут и уважают историю, ей интересуются дети всех возрастов", а с запуском проекта гости и жители края получат возможность в новом формате познакомиться с историей как всей страны, так и Кубани, в частности.

"Творческая группа, сформированная министерством культуры края, подготовила материалы для регионального контента, который представит историю Кубани и Адыгеи с древних времен до сегодняшних дней. Это будут исторические панорамы, интересные факты, истории о выдающихся личностях", – уточнили в ведомстве.

Исторические парки "Россия – моя история" – масштабный экспозиционный комплекс в стране, созданный по инициативе президента. География его площадок берет начало в Москве и насчитывает уже 15 городов.

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