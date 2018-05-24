Творческий кампус Школы дизайна РАНХиГС откроют в Ивановской области

ИВАНОВО, 24 мая — РИА Новости. В Ивановской области откроется творческий кампус Школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Декларацию об открытии кампуса подписали в рамках ПМЭФ временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Куратором кампуса станет директор Школы дизайна РАНХиГС, арт-продюсер, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД (Москва), советник министра культуры РФ Софья Троценко", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники и слушатели кампуса, в частности, займутся созданием фирменного стиля и бренда городов Иваново и Юрьевец, разработают дизайн для оформления туристского бренда, рекламно-информационных материалов и арт-туристической карты региона.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что в регионе огромный пласт культурно-исторического наследия, который, по его мнению, не достаточно широко известен за пределами области.

"Это именно тот потенциал, который должен в полной мере быть востребован на благо Ивановской области. Уверен, что сотрудничество со Школой дизайна поможет нам по-новому оценить этот потенциал, и надеюсь, что лучшие современные практики в области дизайна, социокультурного проектирования и капитализации культурного наследия будут реализованы благодаря этому соглашению", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

В свою очередь Троценко отметила, что соглашение с Ивановской областью —возможность для студентов Школы дизайна уже с первых курсов иметь реальную практику реализации масштабных проектов. По ее словам, современное образование, даже в творческих профессиях, должно быть связано с практикой и областями, для которых оно готовит специалистов.

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