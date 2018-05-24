Выставка работ Петрова-Водкина открывается в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Выставка "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения" открывается в четверг в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея.

Как сообщает музей, на выставке будут представлены около 250 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, других российских музеев и частных коллекций. Генеральным спонсором выставки стал давний друг музея — банк ВТБ.

В экспозиции будут представлены такие шедевры художника, как "Купание красного коня", "Сон", "Богоматерь Умиление злых сердец", "Петроградская мадонна", "Смерть комиссара", "Тревога" и другие. В состав выставки войдут малоизвестные и редко экспонирующиеся произведения. Впервые рядом с картинами из постоянных экспозиций будут представлены этюды и эскизы к ним, позволяющие увидеть процесс работы художника.

"Сегодня как никогда ясно, что Кузьма Петров-Водкин — гений ХХ века и степень его влияния на культуру своей эпохи соизмерима со значением таких личностей в искусстве, как Казимир Малевич, Павел Филонов, Василий Кандинский. В залах Корпуса Бенуа будут показаны этапные работы художника, освещающие все периоды его творческой биографии, произведения как известные, так и забытые, находящиеся в собраниях различных музеев и частных коллекциях", — отмечают в музее.

Выставка "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения" будет открыта для посетителей до 20 августа.

Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар.

Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет — с Х по ХХI век.