В Москве акцию "Ночь в музее" посетили свыше полумиллиона человек

Посетитель у картины Ильи Машкова Автопортрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018

Посетитель у картины Ильи Машкова Автопортрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 500 тысяч человек стали участниками ежегодной акции "Ночь в музее" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Ночь в музее" прошла с большим успехом. Эта акция подтвердила свой высокий статус как одного из самых популярных мероприятий среди москвичей. В этом году наши мероприятия посетило более 500 тысяч человек", — сказал Кибовский, слова которого приводят в пресс-центре акции.

Всего в ночь на 20 мая в городе прошло свыше 800 различных событий, а самыми посещаемыми городскими площадками в эту ночь стали Государственный музей-заповедник "Царицыно" (его посетили свыше 38 тысяч человек), музей-заповедник "Коломенское" (свыше 37 тысяч), парк "Зарядье" (31,5 тысячи посетителей).

Кроме того, популярными местами в эту ночь стали ВДНХ, Третьяковская галерея, парк "Музеон", музей Москвы, Государственный Исторический музей, а также ГМИИ имени Пушкина, Центр дизайна Artplay, Дарвиновский музей и Московский музей современного искусства на Гоголевском.

"Ночь в музее" прошла в России с 19 на 20 мая. Как сообщили ранее в Минкультуры РФ, всего мероприятия акции посетили более 2,3 миллиона человек.

РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы "Россия сегодня", выступил информационным партнером акции "Ночь музеев" в Москве. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.