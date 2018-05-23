В Москве акцию "Ночь в музее" посетили свыше полумиллиона человек

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 500 тысяч человек стали участниками ежегодной акции "Ночь в музее" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Всего в ночь на 20 мая в городе прошло свыше 800 различных событий, а самыми посещаемыми городскими площадками в эту ночь стали Государственный музей-заповедник "Царицыно" (его посетили свыше 38 тысяч человек), музей-заповедник "Коломенское" (свыше 37 тысяч), парк "Зарядье" (31,5 тысячи посетителей).
Кроме того, популярными местами в эту ночь стали ВДНХ, Третьяковская галерея, парк "Музеон", музей Москвы, Государственный Исторический музей, а также ГМИИ имени Пушкина, Центр дизайна Artplay, Дарвиновский музей и Московский музей современного искусства на Гоголевском.
РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы "Россия сегодня", выступил информационным партнером акции "Ночь музеев" в Москве. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.