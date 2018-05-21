Этнографический праздник песочных узоров пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек примут участие 27 мая в ежегодном этнографическом празднике песочных узоров — "Волченские узоры", который пройдет в селе Волчье Липецкой области и будет посвящен дню Святой Троицы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Накануне Пятидесятницы жители села устилают улицы и тропинки перед домами обереговыми узорами из разноцветного песка. Обряд является очень древним и олицетворяет создание "тропы для Бога"", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Уникальные волченские узоры гости праздника смогут рассмотреть, пройдя по улицам села. Каждый сможет также пройти мастер-классы по составлению песочных узоров и завиванию троицких венков, принять участие в обрядах, играх и хороводах. На продовольственной ярмарке будут угощать яичницей, приготовленной на горящем пеньке.

"Самая интересная часть праздника — конкурс традиционных обереговых песочных узоров. Кроме того, по селу пройдет шествие фольклорных ансамблей из Рязанской, Воронежской и Липецкой областей, которые затем выступят на центральной площадке. После концерта победителям конкурсов, в том числе, и создателям самых оригинальных песочных композиций, вручат награды", — добавил представитель пресс-службы.

Обычай создания узоров из песка на Троицу в селе Волчье Добровского района в 2012 году был занесен в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

"Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона — одно из основных направлений деятельности областной власти", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

Другие новости региона читайте здесь>>