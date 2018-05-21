Актера Андрея Харитонова экстренно госпитализировали в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский актер и режиссер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что 58-летнего артиста доставили в медицинское учреждение ночью и прооперировали в срочном порядке.

Харитонов получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных Дроздов", "Вольный ветер", "Жизнь Клима Самгина", "Овод". Он также стал режиссером и сценаристом фильма "Жажда страсти", вышедшего на экраны в 1991 году.