На выставке в Русском музее покажут около 250 работ Петрова-Водкина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Выставка "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения" откроется 24 мая в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, на ней будут представлены около 250 работ живописца.

Как сообщает Русский музей, это будут произведения живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева, Петербургского театрального музея, Музея театрального искусства имени А. А. Бахрушина в Москве, Государственного Эрмитажа, частных коллекций Петербурга и Москвы.

Среди произведений будут показаны такие шедевры художника, как "Купание красного коня", "Сон", "Богоматерь Умиление злых сердец", "Петроградская мадонна", "Смерть комиссара", "Тревога" и другие. Также в состав выставки войдут малоизвестные и редко экспонирующиеся произведения. Впервые рядом с картинами из постоянных экспозиций будут представлены этюды и эскизы к ним, позволяющие увидеть процесс работы художника.

"Сегодня как никогда ясно, что Кузьма Петров-Водкин — гений ХХ века и степень его влияния на культуру своей эпохи соизмерима со значением таких личностей в искусстве, как Казимир Малевич, Павел Филонов, Василий Кандинский. В залах корпуса Бенуа будут показаны этапные работы художника, освещающие все периоды его творческой биографии, произведения как известные, так и забытые, находящиеся в собраниях различных музеев и частных коллекциях", — отмечают организаторы.

Выставка будет открыта для посетителей до 20 августа.

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар.

Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы с Х по ХХI век. Основная ретроспективная экспозиция музея расположена в Михайловском дворце, построенном для сына императора Павла I Великого князя Михаила Павловича, и в корпусе Бенуа, первоначально построенном как выставочный павильон Академии художеств.