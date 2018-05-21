ТОКИО, 21 мая — РИА Новости. Классический японский театр кабуки готовится к гастролям в России в рамках нынешнего "Года России в Японии" и "Года Японии в России", а также международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Токио организаторы этого события.

По их данным, выступления труппы "Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза" состоятся в Москве в театре имени Моссовета с 9 по 15 сентября и в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября.

Во время гастролей российским зрителям будут показаны бытовая драма "Кэйсэй Хангонко" и танцевальная интерлюдия "Ёсинояма". Среди исполнителей будет выступать знаменитый актёр театра кабуки Накамуро Гандзиро, носящий почетное звание "Национальное достояние Японии".

Как заявил на организованной при содействии "Россотрудничества" презентации в посольстве РФ посол Михаил Галузин, гастроли театра кабуки по договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в рамках "перекрестных годов" России и Японии "станут несомненно одним из ярчайших событий культурных обменов между нашими странами".

"Очень важно, что эти гастроли будут проходить в рамках еще одного культурного события — международного театральный международного фестиваль им. А.П.Чехова", — отметил Галузин.

Японский театр кабуки зародился в 17-м веке и соблюдает старинные традиции. Первые в истории театра зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году, нынешние ознаменуют 90-летие этого памятного события.