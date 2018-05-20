МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил актера Алексея Гуськова с 60-летием, отметив его яркое и многогранное актерское дарование.

"Популярный актёр и талантливый продюсер, Вы пользуетесь заслуженной любовью зрительской аудитории. Яркое и многогранное дарование позволяет Вам создавать запоминающиеся образы, глубоко и детально раскрывать характеры героев", — говорится в поздравительной телеграмме Мединского.

Министр отметил, что благодаря незаурядному трудолюбию и настойчивости актер "всегда добивается поставленных целей и находит возможности для воплощения в жизнь интересных творческих замыслов.

"И сегодня поклонники искусства с нетерпением ждут Ваших новых работ", — подчеркнул министр.

Актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Виктора Монюкова. Снимался в таких фильмах, как "Дикий пляж", "Волкодав", "Охота на изюбря", "Турецкий гамбит", сериале "Граница. Таежный роман". Он также выступил продюсером мультфильмов, в том числе "Незнайка на Луне" и "Незнайка на Луне-2".