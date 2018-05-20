При реставрации павильона на ВДНХ нашли фрагменты живописи

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фрагменты живописи неизвестного автора нашли в павильоне ВДНХ "Центральный", специалисты займутся установлением авторства, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В зале "Машинно-тракторная станция" архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая", — сообщил Собянин в своем микроблоге в Twitter.

В "Центральном", одном из самых красивых павильонов #ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале "Машинно-тракторная станция" архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая. pic.twitter.com/fwbdcuC0qA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 мая 2018 г.

Мэр добавил, что теперь нужно датировать полотно, определить автора и решить, как быть со знаменитой картиной Александра Герасимова. "Огромное полотно, на котором изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, висело как раз на этом месте", — пояснил он.

Собянин отметил, что "Центральный" является одним из самых красивых павильонов ВДНХ.