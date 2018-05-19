Звягинцев считает, что жюри Каннского фестиваля справилось со своей задачей

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Российский режиссер Андрей Звягинцев, который судил фильмы основного конкурса Каннского фестиваля, считает, что жюри справилось со своей задачей.

В основном конкурсе Каннского фестиваля участвовала 21 картина, в том числе две российские — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. Главный приз был вручен фильму "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда.

"У нас 21 фильм и семь призов. Это абсолютно невозможная задача, как в прокрустово ложе вставить все, что тебе нравится. Нас действительно очень много, у нас разные мнения, и мне кажется, мы справились со своей задачей", — сказал журналистам Звягинцев в субботу.

Он добавил, что все "не абсолютно счастливы, но все удовлетворены".