Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Магазинные воришки"

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда, передаёт корреспондент РИА Новости.

Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец".

Приз жюри был присуждён ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум". Спецприз жюри фестиваля в свою очередь первый раз в истории был вручён современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

Награду за лучший сценарий разделили режиссёр Аличе Рорвахер, которая сняла картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссёр Павел Павликовски за фильм "Холодная война". Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне, а женскую — Самал Еслямовой за картину "Айка".

Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".