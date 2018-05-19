Мединский выступил на открытии акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Количество экспонируемых произведений в России увеличилось с 4,5 миллиона до семи миллионов за шесть лет, что говорит о расширении музейных площадей и активной выставочной деятельности, сказал на открытии акции "Ночь в музее" в московском Музее Серебряного века министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы открываем сегодня двенадцатую "Ночь музеев". Если первые были главным образом московскими акциями, то начиная с 2013 года это большая всероссийская акция… Хочу сказать, что если в 2012 году из 89 миллионов экспонатов, находящихся на официальном учете в музейном фонде РФ, выставлялось 4,5 миллиона, то сейчас демонстрируется более семи. Это говорит о том, насколько расширяются музейные площади, оптимизируется экспозиция, активно ведется выставочная деятельность", — сказал министр.
Он отметил, что в рамках акции "Ночь в музее" посетители увидят гораздо больше произведений искусства, чем обычно.