Мединский выступил на открытии акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Количество экспонируемых произведений в России увеличилось с 4,5 миллиона до семи миллионов за шесть лет, что говорит о расширении музейных площадей и активной выставочной деятельности, сказал на открытии акции "Ночь в музее" в московском Музее Серебряного века министр культуры РФ Владимир Мединский.

Всероссийская акция "Ночь в музее" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году организаторы предложили музеям подготовить мероприятия на тему "Шедевры из запасников". В рамках акции бесплатно и до позднего вечера свои двери откроют более 200 городских культурных площадок в Москве. Всего по России состоится более 1,5 тысячи мероприятий.

"Мы открываем сегодня двенадцатую "Ночь музеев". Если первые были главным образом московскими акциями, то начиная с 2013 года это большая всероссийская акция… Хочу сказать, что если в 2012 году из 89 миллионов экспонатов, находящихся на официальном учете в музейном фонде РФ, выставлялось 4,5 миллиона, то сейчас демонстрируется более семи. Это говорит о том, насколько расширяются музейные площади, оптимизируется экспозиция, активно ведется выставочная деятельность", — сказал министр.

Он отметил, что в рамках акции "Ночь в музее" посетители увидят гораздо больше произведений искусства, чем обычно.