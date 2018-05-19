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Культура

Куриленко рассказала, что сыграла самую стервозную героиню за всю карьеру

15:2719.05.2018
0700
© AP Photo / Joel Ryan/InvisionАктриса Ольга Куриленко. Архивное фотоАктриса Ольга Куриленко. Архивное фото
© AP Photo / Joel Ryan/Invision

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Актриса Ольга Куриленко поблагодарила режиссера Терри Гиллиама за то, что он дал ей возможность сыграть самую стервозную героиню за всю ее актерскую карьеру.

Актриса Ольга Куриленко на пресс-конференции в кинотеатре КАРО Фильм
© РИА Новости / Петр Чернов
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Ольга Куриленко. Биография

В этом году организаторы Каннского фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине "Человек, который убил Дон Кихота", многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях.

"Я никогда не встречала режиссера, который бы так много смеялся. На самом деле, если после съемки сцены не было смеха, мне казалось, что что-то пошло не так. Спасибо Терри за то, что он дал мне возможность сыграть такую безумную стерву. Самая стервозная героиня, которую я когда-либо играла за всю свою карьеру", — сказала Куриленко журналистам в субботу.

При этом Гиллиам признался, что всегда думал, что Куриленко прекрасная актриса, но он не знал, что она может быть такой смешной.

Героини Ольги Куриленко
© Das Films (2014)Кадр из фильма Роджера Дональдсона "Человек ноября"Кадр из фильма Роджера Дональдсона Человек ноября
© Das Films (2014)
Кадр из фильма Роджера Дональдсона "Человек ноября"
© Фото : Columbia Pictures, 2008Мировую известность Ольге Куриленко принесла роль девушки Бонда в 22-й картине "бондианы" "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008). На кастинге она сумела обойти около четырехсот претенденток. По словам режиссера Марка Форстера, решающим стал тот факт, что Ольга, в отличие от других кандидаток, совсем не нервничала на кинопробах.Кадр из фильма Марка Форстера Квант милосердия
© Фото : Columbia Pictures, 2008
Мировую известность Ольге Куриленко принесла роль девушки Бонда в 22-й картине "бондианы" "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008). На кастинге она сумела обойти около четырехсот претенденток. По словам режиссера Марка Форстера, решающим стал тот факт, что Ольга, в отличие от других кандидаток, совсем не нервничала на кинопробах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Том Круз и Ольга Куриленко на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Джозефа Косински "Обливион".Фотоколл актеров фильма Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Том Круз и Ольга Куриленко на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Джозефа Косински "Обливион".
© Celador Films (2010)В 2010 году Куриленко исполнила роль немой "королевы воинов" в историческом триллере "Центурион".Кадр из фильма Нила Маршалла Центурион
© Celador Films (2010)
В 2010 году Куриленко исполнила роль немой "королевы воинов" в историческом триллере "Центурион".
© Fotobank.ru/Getty ImagesОльга Куриленко в испанском телевизионном шоу, 2011 год.Актриса Ольга Куриленко принимает участие в телевизионном шоу в Мадриде, Испания
© Fotobank.ru/Getty Images
Ольга Куриленко в испанском телевизионном шоу, 2011 год.
© Brothers K Productions (2012)В картине Терренса Малика "К чуду" Ольга Куриленко сыграла роль несчастливой в браке женщины. Картина получила массу негативных отзывов критиков, впрочем, к игре Куриленко эти оценки не относились.Кадр из фильма Терренса Малика К чуду
© Brothers K Productions (2012)
В картине Терренса Малика "К чуду" Ольга Куриленко сыграла роль несчастливой в браке женщины. Картина получила массу негативных отзывов критиков, впрочем, к игре Куриленко эти оценки не относились.
© Blueprint Pictures (2012)Ольга Куриленко в фильме "Семь психопатов".Кадр из фильма Мартина МакДона Семь психопатов
© Blueprint Pictures (2012)
Ольга Куриленко в фильме "Семь психопатов".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ольга Куриленко перед премьерой фильма режиссера Джозефа Косински "Обливион" в "Каро Фильм Октябрь".Премьера фильма Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ольга Куриленко перед премьерой фильма режиссера Джозефа Косински "Обливион" в "Каро Фильм Октябрь".
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