Фильм "Человек, который убил Дон Кихота" покажут в Канне

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Фильм Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота", который закрывает Каннский фестиваль, будет показан в кинотеатрах, несмотря на судебный иск его бывшего продюсера Пауло Бранко.

В этом году организаторы фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине "Человек, который убил Дон Кихота", многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях. Однако бывший продюсер проекта Пауло Бранко обратился в суд с требованием запретить показ картины на Каннском фестивале.

"Проблема разрешена. Фильм начнут показывать в кинотеатрах уже через несколько часов", — сказал журналистам Гиллиам в субботу.

Режиссер пошутил, что он очень рад, что работа над фильмом была такой легкой и спокойной и что ему удалось закончить его всего за три недели.