Ереванская премьера фильма "Собибор" пройдет 22 мая

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Ереванская премьера кинокартины "Собибор" режиссера Константина Хабенского состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского (славянского) университета, сообщает официальный сайт вуза.

"Премьерный показ российской полнометражной военной драмы режиссера Константина Хабенского "Собибор" состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского университета (РАУ)", — говорится в сообщении.

В РАУ отметили, что показ организован при поддержке "Россотрудничества", министерства культуры РФ и Российского центра науки и культуры в Ереване.

"Приглашаем всех любителей российского кино посмотреть исторический фильм, который, по мнению создателей, хотя бы раз должен посмотреть каждый", — говорится в сообщении.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

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