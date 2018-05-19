Фестиваль "Мелиховская весна" пройдет в чеховском музее-заповеднике

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в 19-й раз пройдет Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна". В программе традиционно спектакли по произведениям Чехова. Кроме того, в этом году состоятся кинопоказы и мастер-классы для актеров. Для маленьких зрителей впервые пройдет специальный Детский день. Фестиваль продлится с 19 по 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В фестивале "Мелиховская весна" в этом году примут участие театры Москвы, Гродно, Самары, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. Состав театров утвердил экспертный совет, состоящий из известных российских театральных критиков.

В день открытия форума вначале в театральном дворе будет показан короткометражный фильм "Чайка", снятый на киностудиях Киргизии и России режиссером Еленой Стишовой. Это рассказ о том, как радетель русской культуры в киргизском аиле решил поставить с детьми чеховскую "Чайку".

В концертно-выставочном пространстве будет представлена авангардная опера, поставленная по сцене-монологу Чехова "О вреде табака". В числе исполнителей — всемирно известный музыкант Александр Гиндин и известный певец Илья Ушуллу.

Вечером на веранде главного дома чеховской усадьбы состоится торжественное открытие фестиваля. Это будет совсем не официальная церемония, а концертная программа — представление участников "Мелиховской весны" в стиле джаз-кабаре.

Главная цель фестиваля — показать самые интересные трактовки и версии произведений Чехова. В программе — обязательная "Чайка", и в этом году будут представлены три разные работы по форме и по сути. Это два спектакля Сыктывкарского театра драмы им. Славина и Гродненского театра кукол, а также один фильм Елизаветы Стишовой.

Также в день открытия будет показан фильм Юрия Грымова "Три сестры". Не обойдется фестиваль и без премьер — театр "Чеховская студия" музея-заповедника специально к "Мелиховской весне" готовит свою версию "Дяди Вани" в постановке режиссера Кирилла Лоскутова.

По традиции 24 мая в рамках фестиваля пройдет День Олега Ефремова, на этот раз в формате творческой встречи с выпускниками курса Ефремова в Школе-студии МХАТ. Бывшие ефремовские студенты, а ныне известные актеры московских театров вместе с семьей и близкими Олега Николаевича вспомнят мастера, будут читать стихи, петь, рассказывать о главных уроках учителя.