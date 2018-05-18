"Снежная королева 3: Огонь и лед" завоевала приз на фестивале в Сеуле

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед" завоевал приз на анимационном фестивале в Сеуле, сообщает снявшая мультфильм студия Wizart Animation.

Третья франшиза "Снежной Королевы" о приключениях Кая и Герды выполнена в технике компьютерной 3D-анимации режиссером Алексеем Цицилиным в соавторстве с Робертом Ленсом, который ранее участвовал в создании диснеевских мультфильмов "Король Лев", "Красавица и Чудовище", "История игрушек", "Шрек" и другие. Права на прокат были проданы в 150 стран мира.

"Анимационный фильм "Снежная королева 3: Огонь и лед", где юная и смелая девушка Герда пытается найти пропавших родителей, объединив усилия с братом Каем и троллями, получила приз на фестивале Guro Kids International Film Festival в Сеуле", — говорится в сообщении студии.

Студия Wizart Animation стала единственной анимационной студией из России, удостоившейся награды на этом смотре. Также призы получили картины из Кореи, Индии, США, Швеции, Ирана и других стран.