Вышел трейлер фильма Серебренникова про Цоя

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма Кирилла Серебренникова "Лето", в котором рассказывается о молодости известных российских музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко.

Фильм, который кинокритики включили в число главных претендентов на приз Каннского кинофестиваля, снят в черно-белом формате. Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю, роль Науменко — вокалист группы "Звери" Роман Билык, роль жены Майка — актриса Ирина Старшенбаум.

В фильме речь идет о знакомстве музыкантов, их отношениях, об андеграундной рок-культуре 1980-х, а также о записи первого альбома группы "Кино". В России фильм выйдет 7 июня.

Борис Гребенщиков, непосредственный участник описываемых в фильме событий, в феврале заявил, что сценарий фильма — "ложь от начала до конца". По его словам, музыканты в те времена жили по-другому.