Выходные в Москве: спектакль "Контрабас" и выставка Петипа

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке "Два века Петипа" в театральном музее имени Бахрушина или присоединиться к акции "Ночь в музее", которая пройдет на 200 площадках города, посмотреть комедию "Ревнивая к самой себе" на сцене театра Вахтангова или увидеть постановку "Контрабас" по Патрику Зюскинду в МХТ имени Чехова, провести вечер на марафоне фильмов с Томом Харди или оценить документальный фильм о футболе "Роналду против Месси".
Выставки
Более 200 площадок в Москве приготовили для москвичей и туристов лекции, экскурсии, квесты, перфомансы в рамках всероссийской акции "Ночь в музее". Темой музейного праздника в этом году выбрали "Шедевры из запасников", поэтому многие известные хранилища приоткроют для гостей свои тайны. Так, сотрудники Пушкинского музея расскажут об уникальных предметах, не представленных в экспозиции — шедевре средневековой индийской пластики "Бог Вишну с предстоящими", картине "Бегство в Египет" Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюре Кацусики Хокусая из серии "36 видов горы Фудзи". Третьяковская галерея традиционно предложит посетить постоянную экспозицию, где представлены шедевры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и многих других художников.
Театр
В субботу на сцене театра Вахтангова покажут комедию "Ревнивая к самой себе" по пьесе известного испанского драматурга Тирсо де Молины в постановке Александра Коручекова. По сюжету, недавно прибывший из провинции в Мадрид Дон Мельчор сватается к девушке, которую прежде никогда не видел, но в церкви влюбляется в таинственную незнакомку, скрывающую лицо под вуалью. В юной Магдалене вспыхивают ответные чувства, но она и не подозревает, что жених уже поражен в самое сердце, и начинает ревновать его к самой себе. "Происходит изощренная игра – Мельчор в воображении дорисовывает портрет таинственной красавицы, не подозревая, что она и есть его невеста. Ревность Магдалены к себе самой становится основным мотивом развития действия и едва не заводит отношения героев в тупик", — отмечается на сайте театра. Роли в постановке исполняют Виталийс Семеновс, Ольга Лерман, Мария Волкова и другие.
Кино
На этой неделе в прокат вышел документальный фильм Тары Пирниа "Роналду против Месси", который рассказывает о главном противостоянии в футбольном мире среди тех, кто болеет за Криштиану Роналду и тех, кто предпочитает Леонеля Месси. Режиссер объединяет в картине мнения представителей обоих лагерей. Зрители увидят архивные кадры, интервью со звездами футбола, фрагменты побед и поражений.