Выходные в Москве: спектакль "Контрабас" и выставка Петипа

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке "Два века Петипа" в театральном музее имени Бахрушина или присоединиться к акции "Ночь в музее", которая пройдет на 200 площадках города, посмотреть комедию "Ревнивая к самой себе" на сцене театра Вахтангова или увидеть постановку "Контрабас" по Патрику Зюскинду в МХТ имени Чехова, провести вечер на марафоне фильмов с Томом Харди или оценить документальный фильм о футболе "Роналду против Месси".

Выставки

Более 200 площадок в Москве приготовили для москвичей и туристов лекции, экскурсии, квесты, перфомансы в рамках всероссийской акции "Ночь в музее". Темой музейного праздника в этом году выбрали "Шедевры из запасников", поэтому многие известные хранилища приоткроют для гостей свои тайны. Так, сотрудники Пушкинского музея расскажут об уникальных предметах, не представленных в экспозиции — шедевре средневековой индийской пластики "Бог Вишну с предстоящими", картине "Бегство в Египет" Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюре Кацусики Хокусая из серии "36 видов горы Фудзи". Третьяковская галерея традиционно предложит посетить постоянную экспозицию, где представлены шедевры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и многих других художников.

Театр

В этом году весь балетный мир отмечает 200-летие Мариуса Петипа — самого знаменитого постановщика в истории балета. "Корсар" и "Баядерка", "Дочь фараона" и "Пахита", "Спящая красавица" и "Раймонда" и многие другие творения Петипа до сих пор идут на сценах театров мира и пользуются огромной популярностью. В театральном музее имени Бахрушина специально к этому событию проходит выставка "Два века Петипа". "Более 300 артефактов, связанных с творчеством Петипа, впервые в таком объеме представлены в этой экспозиции. В основном это экспонаты из нашего музея, который благодаря дружбе Бахрушина с Петипа обладает богатейшим архивом. На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, архивные документы, фотоматериалы, книги, афиши и программы", — рассказал РИА Новости директор музея Дмитрий Родионов.

В субботу на сцене театра Вахтангова покажут комедию "Ревнивая к самой себе" по пьесе известного испанского драматурга Тирсо де Молины в постановке Александра Коручекова. По сюжету, недавно прибывший из провинции в Мадрид Дон Мельчор сватается к девушке, которую прежде никогда не видел, но в церкви влюбляется в таинственную незнакомку, скрывающую лицо под вуалью. В юной Магдалене вспыхивают ответные чувства, но она и не подозревает, что жених уже поражен в самое сердце, и начинает ревновать его к самой себе. "Происходит изощренная игра – Мельчор в воображении дорисовывает портрет таинственной красавицы, не подозревая, что она и есть его невеста. Ревность Магдалены к себе самой становится основным мотивом развития действия и едва не заводит отношения героев в тупик", — отмечается на сайте театра. Роли в постановке исполняют Виталийс Семеновс, Ольга Лерман, Мария Волкова и другие.

Кино

На сцене МХТ имени Чехова в воскресенье покажут спектакль по мотивам дебютной повести Патрика Зюскинда "Контрабас", режиссером которого выступил Глеб Черепанов, а главную роль исполняет Константин Хабенский. Режиссёр и артист хотели уйти от монологичности, которую неизбежно провоцирует такой литературный источник, старались представить произведение через физическое действие, понятное без слов. Режиссер уверен, что эта пьеса — не развлекательная, она требует от зрителя работы и размышления над проблемами, поставленными в спектакле. "В нем две основные темы, пересекающиеся друг с другом. Первая — разговор о гибели таланта, о гибели способности человека, когда он начинает заниматься не своей профессией, жить с чужими ему людьми, проживать не свою жизнь. И вторая тема — история неразделенной любви к музыке, к профессии, к женщине и вообще любви, которая не может быть осуществлена никогда", — сказал Черепанов.

Субботнюю ночь поклонники британского актера Тома Харди могут провести за просмотров его лучших фильмов в антикафе "Нулевой километр". Гости вечера увидят криминальный боевик "Легенда" о близнецах Реджи и Ронни Крэй (обе роли исполнил Харди), культовых бандитах Великобритании 60-х годов прошлого века, спортивную драму "Боец" о боксере Томми Конлоне, а также оскароносный фильм "Безумный Макс" о группе бунтарей, которые в далеком мире будущего, представляющего собой пустыню без капли воды, пытаются сбежать от правящего тирана.

На этой неделе в прокат вышел документальный фильм Тары Пирниа "Роналду против Месси", который рассказывает о главном противостоянии в футбольном мире среди тех, кто болеет за Криштиану Роналду и тех, кто предпочитает Леонеля Месси. Режиссер объединяет в картине мнения представителей обоих лагерей. Зрители увидят архивные кадры, интервью со звездами футбола, фрагменты побед и поражений.