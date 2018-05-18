Владимир Якушев: в Тюменской области произошла "музейная революция"

ТЮМЕНЬ, 18 май — РИА Новости. Реализация в Тюменской области в 2017-2018 годах крупных музейных проектов стала настоящей "музейной революцией" в регионе, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя с Международным днем музеев работников отрасли.

"За это время в Тюменской области состоялось открытие исторического парка "Россия — Моя история", который уже стал первым в стране по посещаемости школьниками, нового здания музейного комплекса имени И.Я. Словцова, музея "Торговые ряды" в Ялуторовске. Апрель 2018 года порадовал жителей и гостей области открытием уникального музея семьи императора Николая II", — привел слова Якушева сотрудник его пресс-службы.

Губернатор добавил, что, благодаря кропотливой научной и организаторской работе, музеи Тюменской области стали гордостью не только региона, но и всей России. В прошлом году их посетили более полутора миллионов человек.

"По итогам 2017 года музеи области представили посетителям 500 новых выставочных проектов. Это замечательный результат. Каждый из проектов неповторим, индивидуален, но вместе они успешно выполняют общую задачу — сохраняют историю для нынешних и будущих поколений", — подчеркнул губернатор.

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.

Другие новости региона читайте здесь >>