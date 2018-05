Российская короткометражка "Календарь" получила награду в Канне

КАНН, 17 мая — РИА Новости. Российский короткометражный фильм Игоря Поплаухина "Календарь" получил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля, передаёт корреспондент РИА Новости.

Жюри Cinéfondation и короткого метра наградили призами программы фильмы-победители на церемонии в театре Бюнюэль.

Первое место занял фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса, второе место разделили "Календарь" Поплаухина, The Storms in Our Blood Шен Ди из Китая и третье — Inanimate Люсии Бульгерони из Британии.

Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол.