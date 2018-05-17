Российская короткометражка "Календарь" получила награду в Канне

КАНН, 17 мая — РИА Новости. Российский короткометражный фильм Игоря Поплаухина "Календарь" получил награду Cinéfondation в рамках Каннского фестиваля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Первое место занял фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса, второе место разделили "Календарь" Поплаухина, The Storms in Our Blood Шен Ди из Китая и третье — Inanimate Люсии Бульгерони из Британии.
Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, которые были отобраны из 2426 заявок из 512 киношкол.