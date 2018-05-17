Юлия Самойлова планирует выпустить сольный альбом в начале июня

Участница конкурса Евровидение - 2018 от России Юлии Самойлова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018

Участница конкурса Евровидение - 2018 от России Юлии Самойлова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, участница конкурса "Евровидение —2018" от России, заявила, что планирует выпустить свой сольный альбом в начале июня.

"Этот альбом — достаточно экспериментальный шаг, это будет что-то ближе к андеграунду, это не эстрада однозначно. Если все будет нормально, в начале июня мы его уже выпустим", — сказала Самойлова на пресс-конференции в четверг.

Самойлова также представила на пресс-конференции книгу "Обычная необычная история", которая вышла в издательстве "Эксмо" тиражом 5 тысяч экземпляров.

"Книга не связана с "Евровидением", там о конкурсе есть буквально две строчки. В прошлом году, когда меня не пустили на конкурс, ко мне обратились представители издательства "Эксмо", предложили написать автобиографию. Я отказалась, мне же не 80 лет – все еще впереди. Получилась автобиографическая повесть от первого лица, там много диалогов, юмора", — сказала певица.

Самойлова не прошла в финал конкурса "Евровидение", который в этом году проходил в столице Португалии Лиссабоне. Победительницей конкурса стала израильская певица Нетта Барзилай. В следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме.