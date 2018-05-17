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Культура

Траволта представил в Канне фильм "Кодекс Готти", где исполнил главную роль

15:2617.05.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Джона Траволты. Архивное фотоАктер Джона Траволты. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАНН, 17 мая — РИА Новости. Американский актер Джон Траволта представил на Каннском фестивале фильм "Кодекс Готти", в котором исполнил главную роль, и рассказал о своих самых знаменитых картинах.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Международный Каннский кинофестиваль
Траволта прилетел в Канн, чтобы представить мировой профессиональной общественности фильм "Кодекс Готти" режиссера Кевина Коннолли, в котором он сыграл криминального авторитета Джона Готти.

"Это, возможно, самый известный гангстер в современной истории. Конечно, есть Капоне, есть Диллинджер, но этот американский гангстер был более legitimate, если можно так сказать. У него был сложный характер: он был семейным человеком и очень искренним, но с другой стороны — лояльным гангстером", — рассказал Траволта журналистам.

По его словам, у него была возможность использовать одежду и украшения, которые носил Готти, что придало актеру больше уверенности и позволило более правдиво отразить характер персонажа.

Каннский кинофестиваль. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами
Славу Траволте в 1970-ые годы принесли роли в музыкальных фильмах "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин". В последней картине Траволта не только танцевал, но и исполнял песни, которые потом стали хитами.

"Этот фильм вне времени, и каждый новый зритель может оценить его по достоинству. То же самое происходило и на сцене, когда я играл на Бродвее, реакция аудитории была одинаковая. Этот фильм не устаревает", — отметил актер.

В восьмидесятые годы карьера актера пошла на спад, и он снова обрел известность только в 1994 году, когда принял предложение Квентина Тарантино сыграть роль в его фильме "Криминальное чтиво". Актер не раз признавался, что совсем не ожидал такого бешеного успеха, однако, по его словам, именно "Чтиво" подарило ему творческую свободу и возможность работать в тех проектах, которые ему по-настоящему нравились.

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Игра по новым правилам: во Франции открылся Каннский фестиваль
Еще одной неожиданностью оказалась победа картины на Каннском фестивале. Тогда многие не приняли решение жюри, возглавляемое американским режиссером и актером Клинтом Иствудом, и освистали фильм.

"Я помню тогда по фестивалю ходил слух, что жюри понравился фильм, но мы никогда не верили, что он выиграет Пальмовую ветвь. Просто мы нравились зрителю, это все. И когда вышли новости о том, что мы выиграли, это было волнительно, потому что мы понимали, что это выводит фильм на мировую арену. В этом вся прелесть Каннского фестиваля — если здесь тебя принимают хорошо, ты идешь к успеху и признанию", — рассказал Траволта.

Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВпервые Каннский фестиваль состоялся в 1946 году. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю.Российская писательница Лена Ленина на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Впервые Каннский фестиваль состоялся в 1946 году. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году гостей ждет насыщенная программа — от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В этом году гостей ждет насыщенная программа — от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.Телеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас (справа) на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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За Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierВ первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском или английском языке — "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском или английском языке — "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
© REUTERS / Stephane MaheНа фото: модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваляМодель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
На фото: модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane MaheРоссию в этом году в основной программе будут представлять два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка"' Сергея Дворцевого.Красная дорожка церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Россию в этом году в основной программе будут представлять два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка"' Сергея Дворцевого.
© REUTERS / Eric GaillardНа фото: актриса и модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваляАктриса Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
На фото: актриса и модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрограммный директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что при формировании конкурса в этом году в него намеренно включили не самых известных режиссеров.Актриса Изабель Аджани на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Программный директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что при формировании конкурса в этом году в него намеренно включили не самых известных режиссеров.
© REUTERS / Regis DuvignauВ этом году председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.Актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
В этом году председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.
© REUTERS / Stephane MaheИз именитых режиссеров в Каннах представят свои работы Жан-Люк Годар и обладатель пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан.Блогер Камила Коэльо на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Из именитых режиссеров в Каннах представят свои работы Жан-Люк Годар и обладатель пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан.
© REUTERS / Eric GaillardВ рамках фестиваля широко представлена и азиатская киноиндустрия. Свои картины представят японцы Хирокадзу Корээда и Рюсуке Хамагути, кореец Ли Чхан-Дон и китаей Цзя Чжанке.Актриса Фань Бинбин на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
В рамках фестиваля широко представлена и азиатская киноиндустрия. Свои картины представят японцы Хирокадзу Корээда и Рюсуке Хамагути, кореец Ли Чхан-Дон и китаей Цзя Чжанке.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierЧлены жюри на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваляЧлены жюри на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Члены жюри на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Eric GaillardНа фото: модель Шантель Джеффрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваляМодель Шантель Джеффрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
На фото: модель Шантель Джеффрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗрители также смогут посмотреть фильмы из параллельных программ. В рамках "Канн Классика" организаторы отметят 50-летнюю годовщину фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.Актриса Крис Ли на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Зрители также смогут посмотреть фильмы из параллельных программ. В рамках "Канн Классика" организаторы отметят 50-летнюю годовщину фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ жюри второй по значимости программы Канн "Особый взгляд" включен молодой российский режиссер Кантемир Балагов, представивший свой дебютный фильм "Теснота" на фестивале год назад.Актриса Анна Карина на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В жюри второй по значимости программы Канн "Особый взгляд" включен молодой российский режиссер Кантемир Балагов, представивший свой дебютный фильм "Теснота" на фестивале год назад.
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