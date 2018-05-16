Названы лучшие в истории фильмы о зомби

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Издание Vulture выбрало десятку лучших мировых фильмов про зомби с драматическим уклоном. В список вошли картины, вышедшие на экраны с 2012 по 2018 год.

Портал представил подборку фильмов в порядке их появления в кинотеатрах. В топ-10 попали мелодрама 2018 года об отношениях девушки и зомби "Тепло наших тел" с Николасом Холтом и американский триллер "От этого песок становится красным".

Большинство представленных редакцией портала фильмов повествуют о романтических или родственных отношениях людей с инфицированными зомби-эпидемией элементами. Например, драма "Зараженная" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли повествует об отношениях отца с больной дочерью, которую он стремится излечить самостоятельно, отказавшись ее изолировать.

Эксперты также отобрали следующие работы: "Новая эра Z", "Тут одна", "Вопль","Голодные Z", "Оно приходит ночью" и "Третья волна зомби".

Издание объяснило подборку картин, отметив, что фильмы о заражении группы людей также можно приравнять к зомби-хоррорам.

В начале апреля критики журнала Esquire составили список из десяти лучших фильмов, вышедших на экраны в этом году. Первую тройку возглавили научно-фантастическая драма "Аннигиляция", триллер "Тебя никогда здесь не было" и "Одна любовь за другой" с Энди МакДауэлл в главной роли.