Российские короткометражки презентовали на Каннском фестивале

КАНН, 16 мая — РИА Новости. Российские короткометражные фильмы "Календарь" Игоря Поплаухина в программе Cinefondation и "Я нормальный" Михаила Бородина в рамках "Недели критики" представлены на Каннском фестивале.

"Мне очень важно, чтобы режиссер был принят прежде всего на родине, среди своих соотечественников. Я чувствую эту поддержку в России. Сегодня прошла премьера фильма, и я был очень воодушевлен после показа, так как ко мне подходили в том числе и англоязычные критики. А мне всегда казалось, что фильм поймут только русские", — сказал Поплаухин в российском павильоне Роскино в среду.

Режиссер рассказал, что его следующий проект про установщика дверей будет претендовать на получение финансовой поддержки Минкультуры.

Фильм Поплаухина был выбран в числе семнадцати короткометражек из 2426 заявок со всего мира, а картина Бородина — из тысячи заявок. В свою очередь, Михаил Бородин заметил, что он снял фильм о молодых людях, а также о свободе выбора. Он рассказал, что его следующая картина будет историей про узбекскую женщину, которая приезжает в Москву и пытается привыкнуть к жизни в российской столице.

"У нас в России с этим большая проблема, но бояться не нужно. Нужно говорить обо всем том, что тебя волнует", — подчеркнул он.

Критик Андрей Плахов заметил, что в этом году российские фильмы представлены очень широко, причем в различных программах. "Наша надежда и забота о том, что этот процесс продлится дальше", — подчеркнул он.