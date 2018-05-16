Кинопремьеры недели: сиквел "Дэдпула" и неонуар "Конченая" с Марго Робби

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Продолжение блокбастера о болтливом наемнике-супергерое Дэдпуле, которого исполняет Райан Рейнольдс, драматический неонуар "Конченая" с Марго Робби, неоднозначно оцененный критиками, а также комедия "За бортом" о миллионере, потерявшем память, выходят в широкий российский прокат на этой неделе.
Дэдпул-2
Режиссером второй части выступил Дэвид Литч, снявший боевик "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон. На этот раз Дэдпул собирает команду отвязных супергероев, чтобы дать отпор солдату-убийце. В роли Дэдпула зрители вновь увидят Рейнольдса, в фильме также снялись Джош Бролин, Морена Баккарин, Брэд Питт и другие.
На сайте Rotten Tomatoes критики оценили его в 7,2 из 10 баллов. "Дэдпул-2" — забавный. Может, не настолько смешной, как первая часть, но шуток в нем предостаточно. Некоторые из них зрители даже не успевали расслышать, поскольку все еще смеялись над предыдущими", — отмечает критик издания Orlando Weekly Кэмерон Мейер.
Конченая
На этот раз Робби сыграет загадочную героиню неонуара "Конченая" режиссера-дебютанта Вона Стайна. По сюжету Энни, мастер перевоплощений, ведет сложную игру с несколькими мужчинами — двумя киллерами, одним самоубийцей и уборщиком. Она скрывает свою истинную цель, стравливая их между собой. В оригинале картина носит название "Terminal" и изначально прокатчики планировали выпустить ее под названием "Конечная", но из-за созвучности двух слов и постоянной путаницы изменили его.
На сайте Rotten Tomatoes критики оценили картину в 4,5 балла из 10. "Ноль баллов, вы не ошиблись. Как Вону Стайну удалось убедить Марго Робби сняться в фильме, сценарий к которому словно бы написал Квентин Тарантино, пересмотревший "Бегущего по лезвию" и перечитавший "Алису в стране чудес?" — вопрошает критик Rolling Stone Питер Треверс.
За бортом
На сайте Rotten Tomatoes критики оценили картину в 4,3 балла из 10. "Достаточно сказать, что в большей безопасности вы будете, если покинете эту лодку без спасательного жилета и просто пересмотрите оригинал картины 1987 года еще разок", — написала обозреватель Associated Press Линдси Бар.