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Культура

Кинопремьеры недели: сиквел "Дэдпула" и неонуар "Конченая" с Марго Робби

17:0616.05.2018
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© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма Дэдпул 2(2018). Архивное фотоКадр из фильма Дэдпул 2(2018). Архивное фото
© Двадцатый Век Фокс СНГ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Продолжение блокбастера о болтливом наемнике-супергерое Дэдпуле, которого исполняет Райан Рейнольдс, драматический неонуар "Конченая" с Марго Робби, неоднозначно оцененный критиками, а также комедия "За бортом" о миллионере, потерявшем память, выходят в широкий российский прокат на этой неделе.

© Beagle Pug Films (2018)Кадр из фильма "Конченая"
© Beagle Pug Films (2018)
Кадр из фильма "Конченая"

Дэдпул-2

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
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Первая часть фантастического блокбастера о бывшем спецназовце Уэйде Уилсоне, который решает принять участие в научном эксперименте, чтобы исцелиться от рака, а вместо этого получает суперспособности и непрезентабельный внешний вид, вышла на экраны два года назад. Ее идейным вдохновителем, продюсером, исполнителем главной роли выступил Райан Рейнольдс. Он неоднократно признавался, что Дэдпул всегда был его любимым героем вселенной Marvel, но перенести на экраны образ жесткого, бескомпромиссного и очень острого на язык героя было не так-то просто. В итоге на съемки выделили ничтожный по меркам супергеройских фильмов бюджет, но благодаря стараниям Рейнольдса фильм полюбился зрителями и заработал в прокате солидную сумму, на момент проката заняв третью строчку в списке самых кассовых проектов.

Режиссером второй части выступил Дэвид Литч, снявший боевик "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон. На этот раз Дэдпул собирает команду отвязных супергероев, чтобы дать отпор солдату-убийце. В роли Дэдпула зрители вновь увидят Рейнольдса, в фильме также снялись Джош Бролин, Морена Баккарин, Брэд Питт и другие.

На сайте Rotten Tomatoes критики оценили его в 7,2 из 10 баллов. "Дэдпул-2" — забавный. Может, не настолько смешной, как первая часть, но шуток в нем предостаточно. Некоторые из них зрители даже не успевали расслышать, поскольку все еще смеялись над предыдущими", — отмечает критик издания Orlando Weekly Кэмерон Мейер.

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул 2"(2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул 2"(2018)

Конченая

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
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Австралийская актриса Марго Робби, начинавшая карьеру в кино с небольших ролей, последние пару лет все чаще появляется на экране в больших проектах. Она запомнилась зрителям в образе фигуристки с непростой судьбой и плохим характером Тони Хардинг (эта роль принесла ей первую номинацию на "Оскар"), мамы Кристофера Робина в картине "Прощай, Кристофер Робин" и сумасшедшей подружки Джокера Харли Квинн в "Отряде самоубийц".

На этот раз Робби сыграет загадочную героиню неонуара "Конченая" режиссера-дебютанта Вона Стайна. По сюжету Энни, мастер перевоплощений, ведет сложную игру с несколькими мужчинами — двумя киллерами, одним самоубийцей и уборщиком. Она скрывает свою истинную цель, стравливая их между собой. В оригинале картина носит название "Terminal" и изначально прокатчики планировали выпустить ее под названием "Конечная", но из-за созвучности двух слов и постоянной путаницы изменили его.

На сайте Rotten Tomatoes критики оценили картину в 4,5 балла из 10. "Ноль баллов, вы не ошиблись. Как Вону Стайну удалось убедить Марго Робби сняться в фильме, сценарий к которому словно бы написал Квентин Тарантино, пересмотревший "Бегущего по лезвию" и перечитавший "Алису в стране чудес?" — вопрошает критик Rolling Stone Питер Треверс.

© Beagle Pug Films (2018)Кадр из фильма "Конченая"
© Beagle Pug Films (2018)
Кадр из фильма "Конченая"

За бортом

Член жюри, актриса Кейт Бланшетт на фотоколле в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американская комедия "За бортом" режиссеров Боба Фишера и Роба Гринберга – ремейк одноименного фильма Гарри Маршалла 1987 года с Куртом Раселлом и Голди Хоун в главных ролях. Правда в новой картине произошла рокировка социального статуса героев. В фильме Маршалла взбалмошной миллионершей была героиня Хоун, а персонаж Расселла – бедным работягой с тремя детьми. В ремейке вдова Кейт (Анна Фэрис) зашивается на нескольких работах, чтобы прокормить трех дочерей. Однажды она устраивается уборщицей на яхту капризного мексиканского плейбоя Леонардо (Эухенио Дербес), который выгонят ее не заплатив. Лео падает за борт и в результате теряет память, чем и пользуется Кейт, чтобы отомстить. Ей удается убедить миллионера, что он ее муж.

На сайте Rotten Tomatoes критики оценили картину в 4,3 балла из 10. "Достаточно сказать, что в большей безопасности вы будете, если покинете эту лодку без спасательного жилета и просто пересмотрите оригинал картины 1987 года еще разок", — написала обозреватель Associated Press Линдси Бар.

© 3Pas Studios (2018)Кадр из фильма "За бортом"
© 3Pas Studios (2018)
Кадр из фильма "За бортом"
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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curut
Вот мне интересно с чьёй подачи фильм terminal - конечная превратился в конченую?
17:15
16.05.2018
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