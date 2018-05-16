В Москве согласовали съемки сериала "Метод-2" и фильмов "Стрельцов" и "Она"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московская кинокомиссия согласовала съемки сериала "Метод-2" режиссера Александра Войтинского, фильмов "Стрельцов" Ильи Учителя и "Она" Марии Агранович в столице, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду.

Помимо этого, на заседании были согласованы съемки фильмов "Трезвый водитель" Реваза Гигинеишвили, "Ревность" Нигины Сайфуллаевой, "Полярный 17" Константина Статского, а также сериала "Между нами девочками-2" Алексея Кирющенко.

"Все эти фильмы сегодня поддержаны на кинокомиссии. Дальше мы будем конкретные съемочные планы прорабатывать и помогать в организации съемок", — сказала журналистам глава "Москино" Светлана Максимченко.

Она также уточнила, что некоторые съемки переносятся из-за ограничений в связи с проведением в столице чемпионата мира по футболу. "Такие рекомендации были даны изначально", — добавила Максимченко.