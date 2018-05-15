Cолист оперной труппы ГАБТа даст сольный концерт в Бетховенском зале

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Солист оперной труппы ГАБТа Игорь Головатенко (баритон) выступит 15 мая на сцене Бетховенского зала с сольной программой "Три века русского романса", сообщили организаторы концерта.

Певец исполнит произведения Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Николая Голованова. А также познакомит с собственными сочинениями. Он исполнит четыре романса, созданных на стихи Александра Блока. Партию фортепиано исполнит Станислав Дяченко.

Головатенко дебютировал в Большом театре в 2010 году, а в 2014 году стал солистом ГАБТа. В его репертуаре партии в операх Чайковского "Пиковая дама", Орлеанская дева", "Иоланта", а также в операх "Травиата" Верди, "Богема" Пуччини, "Дон Паскуале" Доницетти и других.

Прославленный баритон ведет активную гастрольную деятельность – в августе ему предстоит выступление на международном Зальцбургском фестивале в партии Елецкого в "Пиковой даме". В ближайшем сезоне он будет петь партию Жоржа Жермона в опере "Травиата" на сцене Ковент Гарден, в Парижской опере — Ричарда в "Пуритане" Беллини, в Метрополитен Опере – в "Пиковой даме".

Артист часто выступает с Российским Национальным оркестром под руководством Плетнева (участвовал в концертных исполнениях опер "Кармен", "Евгений Онегин"). Он – постоянный участник Большого фестиваля РНО.

Головатенко также выступает с Национальным филармоническим оркестром под руководством Спивакова и оркестром "Новая Россия" под управлением Башмета.